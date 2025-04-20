Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Ayvalık Ercan Kubaş Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Aysun Hanım Konakta" adlı çocuk oyunu, minik seyircilerle buluştu. Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı’nın katkılarıyla düzenlenen etkinlik, Nuri Bozyel Kültür Merkezi’nde renkli anlara sahne oldu.

"Aysun Hanım Konakta" çocuk oyunu büyüledi

Oyun, Gömeç halkından yoğun ilgi gördü ve salonun %70’i doldu. Eğitici ve eğlenceli bir içeriğe sahip olan 45 dakikalık gösteri, minik kalpleri sevindirdi. Oyunun sahnelenmesinin ardından, izleyenlerin gözlerindeki mutluluk ve heyecan salonun her köşesine yansıdı.

"Aysun Hanım Konakta" adlı çocuk oyununun yönetmenliğini Ercan Kubaş üstlenirken, senaryo ise Aysun Kubaş’a ait. Kostüm tasarımlarını ise genç sanatçı Yağmur Kubaş gerçekleştirdi. Oyunda, bedensel engelli Ercan Kubaş ve kendisiyle aynı kaderi paylaşan eşi Aysun Kubaş sahne alırken, kızları Yağmur da onlara destek verdi.

Ercan Kubaş’tan anlamlı mesaj

Ercan Kubaş, sahnede yaptığı kısa konuşmada, engelli bireylerin hayatın her alanında başarılı olabileceğini vurguladı. Kubaş, "Bizler avuç açan değil, üreten bireyler olmak istiyoruz. Engellilere fırsat verildiğinde neler başarabileceğimizi gösteriyoruz. Bu sahnede olmak, minik kalplere dokunmak bizim için kelimelerle tarif edilemez bir mutluluktur" dedi.

Oyun sonunda, Ercan Kubaş Sanat Tiyatrosu ekibine çiçek ve teşekkür plaketi takdim edildi.