Badavut Plajı

Merkezde yer alan bu plaj, berrak denizi ve kumlu sahiliyle dikkat çekiyor. Ancak derinleşen denizi ve zaman zaman arı problemi yaşanabileceği unutulmamalı. Ayrıca, gün batımı için harika bir manzaraya sahip doğal tuz gölü de burada bulunuyor.

Sarımsaklı Plajı

Küçükköy bölgesinde yer alan bu plaj, uzun sahil şeridi, temiz denizi ve sığ olmasıyla özellikle çocuklu aileler için ideal. Şezlong ve şemsiye kiralama imkanı da mevcut.

Altınova Sahili

Sakin ve huzurlu bir atmosfere sahip olan bu sahil, daha çok yerli halk tarafından tercih ediliyor. Sahil boyunca küçük işletmelerden şezlong ve şemsiye kiralayabilir, yeme-içme ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Patriça Koyu

Cunda Adası'nda yer alan bu koy, kumlu ve sığ deniziyle çocuklu aileler için uygun. Çevredeki işletmelerden plaj hizmetleri alabilir veya koyun diğer bakir yerlerinden denize girebilirsiniz.

Ortunç Koyu

Cunda Adası'nın en popüler noktalarından biri olan bu koy, mavi bayraklı olmasına rağmen kamuya açık plaj bulunmuyor. Ancak, Ada Camping tesisinden denize girme imkanı bulabilirsiniz.

Çataltepe Plajı

Cunda Adası'nın bir diğer popüler plajı olan Çataltepe, berrak ve sığ deniziyle öne çıkıyor. Şezlong ve şemsiye kiralama fiyatları da oldukça uygun.

Duba Plajı

Ayvalık ve Cunda Adası arasında yer alan bu belediye plajı, uygun fiyatları ve temiz deniziyle dikkat çekiyor.

Paşa Koyu

Merkezde yer alan bu koy, çam ağaçlarıyla çevrili doğal güzelliği ve Murat Reis Oteli ile tanınıyor.

Şirinkent Plajı

Genellikle yazlıkçıların tercih ettiği bu plaj, Ayvalık'ın diğer bölgelerine göre daha sıcak suyu ile biliniyor.

81 Kite Club

Kitesurf yapmak isteyenler için ideal olan bu plaj, aynı zamanda lezzetli yemekleri ve harika gün batımı manzarasıyla da ziyaretçilerini cezbediyor.

Ayvalık'ta deniz keyfi yapmak için birçok seçenek bulunuyor. İster sakin bir koyda dinlenmek isteyin, ister su sporları yapmak isteyin, Ayvalık'ta herkese uygun bir plaj veya koy mutlaka vardır

