Ayvalık’ta; birbirinden lüks ve donanımlı dubleks villalardan oluşan, bölgenin en kapsamlı Türk Hamamı, sauna, tuz odasının yanı sıra klasik ve medikal cilt bakımı, aroma terapi masajlarının yapıldığı etkinlikleri bünyesinde barındıran, yarı olimpik havuzu, Kaz dağlarından gelen tertemiz oksijeni ile kendine has müthiş ambiyansıyla öne çıkan Uliv Residence & SPA’nın açılışında seçkin davetliler hazır bulundu.

Tesisin açılış kurdelesi; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve İlbank Genel Müdür Yardımcısı İzzet Günal’ın yanı sıra TMMOB Ankara Mimarlar Odası Başkanı Derya Başyılmaz, Ayvalıkgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Babayiğit, ATO Turizm Meslek Komitesi Başkanı Uğur Berk, Ayvalık Belediye Meclis Üyeleri; Aytaç Dal, Evren Durak, İstanbul-Kadıköy Belediye Meclis Üyesi Sinan Yenilmez, Avukat Günay Benli, Gürsel Uslu ve ağabeyi Kemal Uslu tarafından kesildi.

ÖNCE AİLESİ VE EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Açılışta konuşan Uliv Residence & SPA Otel’in Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uslu, İngiltere’de de faaliyette olan otel ve işletmelerini, bu yıl üniversiteden mezun olan oğluna devrederek, açılışını yaptıkları tesisin inşası ve hayata geçirilmesi için Ayvalık’a geldiğini belirterek, “Bugün hizmete soktuğumuz tesisimizin her aşamasında birçok insanın emeği var. Ben her şeyden önce sevgili eşim Pınar Uslu’nun yanı sıra oğlum Yaman Kaan Uslu ve kızım Tayla Uslu’ya bana gösterdikleri sabırdan dolayı sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bununla birlikte; projemize verdikleri maddi ve manevi desteklerden dolayı başta Sabahat Özaltın ve Özaltın Ailesine, Yunus Özdemir’e, Gloria Resort ekibine, Antalya’da pek çok beş yıldızlı otelin hayata geçmesinde büyük rol oynayan İsmail Topaloğlu’na, bugünü bize yaşattıkları için personelimize, inşaat ekibimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca ilçemizin marka değerini arttıran Ayvalık Belediye Başkanımız Sayın Mesut Ergin’e, bu projede çok emeği geçen genç iş insanı Mehmet Babayiğit’e, Ata Turizm Danışmanlık sahibi Kaan Demiralay’a, bu yatırımın Ayvalık’a yapılabilmesi için bizleri ikna eden, yatırımı yapmamıza vesile olan yakın dostum ve bizim için çok kıymetli olan ağabeyimiz Avukat Günay Benli’ye, bu projede bizimle olan ancak isimlerinin açıklanmasını istemeyen yatırım ortaklarımıza çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

BAŞKAN ERGİN, YATIRIMCI GÜRSEL USLU’YA TEŞEKKÜR ETTİ

Açılış töreninde konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de, “Buraya gelirken, her şeyin dört dörtlük olduğu bir tesisle karşılaşacağımı bilmiyordum. Gerçekten de kalitesi ve konforuyla beklediğimin çok çok üstünde bir tesisle karşılaşarak adeta şok oldum. Bunun için de Sayın Gürsel Uslu’ya Ayvalık’ımıza böylesine güzel bir tesisi kazandırdığı için özellikle teşekkür ettim. Benim bu tür açılışlara katıldığımda her zaman söylediğim klişe bir sözüm var. Ülkemizde tüm olumsuzluklara rağmen, ekonomik krizlere rağmen Ayvalık’ımıza yeni yeni tesislerin açılması, özellikle de böylesi bir turistik tesisin ilçemizde açılıyor olması, Ayvalık’a olan inancı ve güveni gösteriyor diye düşünüyorum. Bu duygularla ben, demin Gürsel Bey’in konuşmasında saydığı isimler başta olmak üzere, kendisine ilçemize bu müthiş tesisi kazandırdığı için de teşekkür ediyor, tebrik ediyorum. Hayırlı ve bol kazançları olmasını diliyorum” dedi.

DAVETLİLER GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ

Açılışta organize edilen havuz başındaki kokteylde; Türkiye’nin ‘Minik Serçe’ olarak tanımladığı ünlü Popçu Sezen Aksu’nun bateristi ve oyuncu Cihan Okan, Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz sanatçısı Ela Altın, Ayvalık Belediyesi’nin Küçükköy’den Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Murat Akıner, Ayvalık Belediyesi’nin önceki dönem Meclis Üyeleri Yusuf Bilir ve Cem Dede ile yüzlerce seçkin davetlinin arasında yerini aldı.

Kokteylde; genç sanatçı Almila Taşçı müthiş kemanı ve gitarının yanı sıra sesiyle açılışa adeta damgasını vurdu.

Zengin ikramlarla gecenin ilerleyen saatlerine kadar gönüllerince eğlenen davetlilerin coşkusu usta sanatçı Cihan Okan’ın seslendirdiği şarkılarla adeta zirveye taşındı.

Açılış gecesi; havuz başında davetlilerin seslendirilen türküler ve oyun havalarıyla halaylar çekmesinin ardından sona erdi.

MİMARLAR ODASI BAŞKANI BAŞYILMAZ MEMNUN

Muhabirimizin sorularını yanıtlayan TMMOB Ankara Mimarlar Odası Başkanı Derya Başyılmaz, Uliv Residence & SPA’nın projelendirilmesinde aktif bir şekilde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Gürsel Uslu’ya ait bu projede yaklaşık iki yıldan bu yana çalışıyoruz. Cephe, iç mekân ve şantiyede danışmanlık noktasında hizmetler sunduk. Bugün çok şükür ki, bu projenin açılışında hep birlikte bulunduk. Çok mutluyuz” dedi.

ÜNLÜ SANATÇI OKAN, “BU TESİS AYVALIK TURİZMİNE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAKTIR”

Usta sanatçı Cihan Okan ise yaptığı açıklamada, uzun süredir Ayvalık’ta yaşadığını hatırlatarak, “Bu kadar hoş ve şık bir turistik tesisi ilk defa görüyorum. Böylesi bir tesisin Ayvalık’a kazandırılmasına çok sevindim. Bu güzel tesiste çok güzel aktivitelerin olacağını düşünüyorum. Ayvalık’ta bu tür tesislerin çoğalmasını diliyorum. Bugün açılışı yapılan bu otelin Ayvalık Turizmi’ne çok önemli katkılar sağlayacağından eminim. Çünkü bana göre bu tesis diğer turistik kentlere göre belirgin bir farktır. Bu tesis; Ayvalık için de kalite ve derece atlaması olacaktır.” diye konuştu.