Bunlar da ilginizi çekebilir

Dün, akşam saatlerinde Küçükköy Mahallesi'nde ormanlık yangın çıkmış. Yangına, 10 arazöz, 6 su ikmal aracı, 1 müdahale arası, 2 hizmet aracı, 6 dozer, 20 iş makinesi ve 60 personelle müdahale başlatılmıştı.

PTT'den Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle anma pulu ve ilk gün zarfı

PTT'den Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle anma pulu ve ilk gün zarfı

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.