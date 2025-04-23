AZ Alkmaar ile NAC Breda arasında oynanacak Eredivisie mücadelesi 24 Nisan Perşembe günü Tuttur TV'den saat 19:45’te canlı yayınlanacak.
AZ Alkmaar - NAC Breda maçı ne Zaman, saat Kaçta?
Hollanda Eredivisie'de AZ Alkmaar ile NAC Breda, 24 Nisan 2025 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, TSİ 19:45’te başlayacak. Maç, Alkmaar kentindeki AFAS Stadyumu'nda oynanacak.
Hangi Kanalda yayınlanacak?
AZ Alkmaar - NAC Breda karşılaşması Tuttur TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, Tuttur TV'nin frekans bilgileri ve yayın platformlarına erişim sağlayarak karşılaşmayı takip edebilecek.
Tuttur TV yayın bilgileri
Tuttur TV, İddaa numaralı kanallar aracılığıyla, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli şekilde yayın yapıyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen izleyicilerin ilgili platformlardan erişim sağlamaları gerekiyor.
|Maç
|Yayıncı Kanal
|Başlama Saati
|Yayın Şekli
|AZ Alkmaar - NAC Breda
|Tuttur TV
|19:45
|Şifreli
AZ Alkmaar - NAC Breda maçı öncesi bilgiler
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Tarih: 24 Nisan 2025 Perşembe
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Saat: 19:45 (TSİ)
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Stadyum: AFAS Stadyumu, Alkmaar
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Turnuva: Hollanda Eredivisie