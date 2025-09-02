NEİJAN MALİK AZERBAYCAN'IN SIRA DIŞI MODACISI

Azerbaycan'ın en çok dikkatleri üzerine çeken genç ve güzel modacısı Neijan Malik, okulunu büyük başarıyla bitirmesinin ardından moda dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Kendi markasını kuran Neijan Malik, Türkiye ve birçok Avrupa ülkesinde yaptığı defilelerle kısa sürede markasını uluslararası boyuta taşıdı. En büyük hayalinin Azerbaycan modasını dünya podyumlarına taşımak olduğunu ifade eden Neijan Malik, moda kendisi için içsel bir ifade biçimi ve duygularını, hayallerini ve sanata olan bağını kıyafetlerine yansıttığını dile getirdi. Avangard bir çizgisi olduğunu, aynı zamanda içinden geldiği gibi, sınır tanımadan tasarlamayı sevdiğini sözlerine ekleyen Neijan Malik, genç tasarımcıların yeni bakış açıları getirdiğini, insanlar da modaya daha çok önemsediğini de belirtti. Moda dünyasında bir ilk olacak olan sanat ve modanın şıklıkta buluşması yine Neijan Malik imzasıyla yakında tanıtılacağını da vurguladı.

BASIN DANIŞMANI

SELÇUK AKA