Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan baba hastaneye kaldırıldı. Akpınar Mahallesi'nde yaşanan olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kanlı bir kavgaya dönüştü. Oğlu M.U. (21), babası M.U.'yu (38) pompalı tüfekle vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Yaralanan baba hastaneye kaldırıldı

Olayın hemen ardından, çevredekiler tarafından 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Kasığından ağır yaralanan baba M.U., ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından, baba M.U.’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli oğul hala kaçak

Polis ekipleri, şüpheli oğul M.U'yu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor, ancak henüz oğulun nerede olduğu belirlenebilmiş değil. Polis, kaçan şüpheliyi bulmak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Manisa’daki bu korkunç olay, aile içi şiddetin ne kadar tehlikeli ve yıkıcı olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Olayın neden çıktığına dair henüz kesin bir bilgi bulunmazken, yaşanan bu trajik kavganın aile içindeki şiddetle nasıl sonuçlandığına dair soru işaretleri sürüyor.