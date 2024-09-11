Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde 6 Eylül tarihinde gerçekleşen olayda, mahalle muhtarının eşi Şerefe Çokyaşar (35), üvey torununu evin balkonundan aşağıya attı. Küçük çocuğun ağlama seslerini duyan annesi Zeynep Çokyaşar, çocuğu yerden alarak olayı fark etti. Durumdan şüphelenen anne, evdeki güvenlik kameralarını inceleyince çocuğun düşmediğini, bilerek balkondan atıldığını gördü.

Olayın ardından jandarma ekiplerine yapılan ihbarla Şerefe Çokyaşar gözaltına alındı. Yapılan incelemenin ardından "öldürmeye teşebbüs" suçundan adli işlem başlatılan üvey babaanne, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Bilerek ve isteyerek ittiği görülmüştür"

Ordu Valiliği, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "İlimiz Korgan ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde yaşanan ve sosyal medya yoluyla kamuoyuna yansıyan 'üvey babaannenin torununu evin balkonundan itmek suretiyle yaralanmasına sebep olduğu' olayla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılma zarureti doğmuştur. Sosyal medyada yoluyla kamuoyuna yansıyan olay; 06.09.2024 Cuma günü saat 16.00 dolaylarında yaşanmıştır. Çocukları ile birlikte baba evine fındık toplamaya gelen Muammer-Zeynep Çokyaşar çiftinin çocuğu olan Hanife'nin, üvey babaannesi Şerefe Çokyaşar tarafından ailesine çocuğun balkondan düştüğünü söylemesi üzerine mağdur çocuk babası ve annesi tarafından önce Korgan Devlet Hastanesine, daha sonra da ileri tetkik için Fatsa Devlet Hastanesine götürülmüştür. Olayın mağduru olan Hanife Çokyaşar, Fatsa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından aynı gün taburcu edilmiştir. Korgan Jandarma Komutanlığınca olayın öğrenilmesi üzerine yapılan tahkikat ve güvenlik kameralarının incelenmesinde; olayın mağduru olan Hanife Çokyaşar’ın üvey babaannesi Şerefe Çokyaşar tarafından balkondan bilerek ve isteyerek ittiği görülmüştür. Durumun ortaya çıkmasıyla birlikte üvey babaanne Şerefe Çokyaşar gözaltına alınarak, hakkında işlem başlatılmıştır. Olayın ertesi günü de Korgan Cumhuriyet Savcılığınca 'öldürmeye teşebbüs' suçundan üvey babaanne hakkında adli işlem tesis edilmiş ve üvey babaanne Şerefe Çokyaşar tutuklanarak cezaevine konulmuştur" denildi.