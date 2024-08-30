Yangın, gece saat 00.30 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi 969. Sokak'taki iplik dokuma fabrikasında başladı. Fabrikadan yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede üst katlara da sıçrayan yangın nedeniyle İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Bu esnada, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de olası bir duruma karşı hazır bekledi.

3 saat sonra söndürüldü

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saat süren zorlu bir çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından, ekipler fabrikada uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.