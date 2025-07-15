Almanya'daki Regensburg Üniversitesi'nden araştırmacılar, İngiltere'de 86 binden fazla kişiden alınan verileri inceleyerek, sabah 8 ile akşam 6 civarında yürüyüş gibi aktivitelerde bulunmanın bağırsak kanseri riskini yüzde 10 oranında azalttığı kanısına varıldı.

Yapılan araştırmada, fiziksel aktivitelerin rahatlatıcı özelliği sayesinde stresle ilişkili iltihabı azalttığı ve akşam yürüyüşleri genel olarak egzersizin bağışıklık sistemimizdeki anti-tümör hücrelerini harekete geçirdiği, hücre ölümünün doğal sürecini güçlendirdiği aktarıldı. Böylece 'kanser olma potansiyeli olan hücrelerin kötü olma şansı olmadan önce temizlenmesi daha muhtemel' olarak gözler önüne serildi.

Yapılan araştırmaları değerlendiren İç Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Ali Vardar, "Yemekten sonra yürüyüş sindirimi iyileştirir, kan şekerini düzenler, kan basıncını düşürür ve kilo vermeye yardımcı olur" dedi.

Yürüyüş önerisi

Akşam yemeğinden sonra yürüyüşün bir öğünden sonra oluşan kan şekeri artışını azaltmanın harika bir yolu olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Ali Vardar, günde sadece birkaç dakika ekstra yürüyüş yapmanın sağlığınızı iyileştirmede büyük rol oynadığını söyledi.

Kilo vermek için, 30 dakikalık tempolu bir yürüyüşün iyi bir başlangıç olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Vardar, yürüyüş üzerine yapılan araştırmalara değindi: "Kalp sağlığını iyileştirmek için yapılan bir araştırmada, her 500 adımda (Yaklaşık beş dakikalık yürüyüş), kardiyovasküler hastalıktan ölme riskinin yüzde 7 azaldığı bulundu. Yapılan başka bir araştırma da ise 60 yaş üstü kişilerin günlük yaşamlarına 10 dakikalık tempolu yürüyüş eklemelerinin, kadınlarda yaşam beklentilerini yaklaşık 11 ay, erkeklerde ise 17 ay uzattığını ortaya koydu." açıklamalarında bulundu.