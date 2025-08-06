Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Bahçecik Mahallesi’nde mevcut içme suyu sondajının verim düşüklüğü nedeniyle yenileme çalışması yaptı. Yeni sondajdan saniyede 5 litre verimli su elde edilerek, mahallede uzun süredir yaşanan taşıma su problemi sona erdirildi.

MASKİ ekipleri, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı susuzluk sorununa karşı il genelinde kesintisiz ve yeterli su temini için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bahçecik Mahallesi’ndeki sondaj yenileme çalışması tamamlanarak, mahalle sakinlerinin uzun süredir yaşadığı su sıkıntısı büyük oranda giderildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Salihli Bahçecik’te gerçekleştirdiğimiz sondaj çalışmasıyla saniyede 5 litre verimliliğe sahip yeni su kaynağına ulaştık. Bu sayede mahallede su sorununun üstesinden geldik” dedi. Başkan Dutlulu, ayrıca mevcut su kaynaklarını korumak ve geleceğe dönük alternatif kaynaklar oluşturmak için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ise, “Bahçecik’in su ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak kaynak elde ettik. MASKİ ve Büyükşehir ekibine teşekkür ediyoruz. Hep birlikte daha birçok hizmeti başaracağız” ifadelerini kullandı.

Mahalle Muhtarı Mehmet Çimen, su sıkıntısının büyük olduğunu ve çalışmalar sayesinde mahalleye hayat verildiğini söyledi. Muhtar Azası Refik Kar da “Eskiden bidonlarla su taşımak zorundaydık. Artık o günler geride kaldı, herkes rahata kavuştu” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

MASKİ, ağustos ayında da Manisa genelinde içme suyu altyapı yenileme ve verim artırma çalışmalarını sürdürecek.