Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Suat Hekimoğlu ile makamında bir araya geldi. Görüşmenin ardından Bahçeli, TBF Başkanı Hekimoğlu tarafından kendisine hediye edilen üzerinde isminin yazılı olduğu boks eldiveniyle poz verdi.

Ziyaret sırasında Hekimoğlu, Bahçeli'ye Türk sporuna ve boks camiasına verdiği destek için teşekkür etti. Hekimoğlu, "Türk boksunun daha da ileri taşınması adına verdiğiniz desteğin tüm camiamıza güç verdiğini ifade etmek isteriz" diyerek, Bahçeli’nin Türk sporuna olan ilgisinin önemini vurguladı.

TBF'den sosyal medyada paylaşım

TBF, Bahçeli’nin boks eldiveniyle verdiği pozları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bahçeli’nin bu pozuyla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmesi, spor camiası ve takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.