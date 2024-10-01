Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’deki yeni yasama yılının ilk grup toplantısında sert açıklamalarda bulundu. Sinan Ateş davası üzerinden CHP lideri Özgür Özel ve Halk TV'yi hedef alan Bahçeli, “Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, kanat çırpan akbabaların kanatlarını yolarız” ifadelerini kullandı. Bahçeli, “MHP’yi yedirmem” diyerek partisine yönelik ithamları kabul etmeyeceğini belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin yeni yasama yılındaki ilk grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yargı sürecine değinerek, partisi üzerinden algı yaratılmaya çalışıldığını savundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ve Halk TV’yi hedef alan Bahçeli, “Özgür Özel sana diyorum; iddiaların da aynen şahsın gibi çürüktür. Herkes haddini bilsin, hudut ihlalinden kaçınsın. Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, kanat çırpan akbabaların da kanatlarını yolarız. Halk TV ve CHP ayağınızı denk alın. Dört soytarı muhabir ile MHP'yi sorgulayamazsınız” diye konuştu.

Sinan Ateş cinayeti davasına “malûm dava” sözleri

Ankara’da Ülkü Ocaklarının eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davayı “malûm dava” diye anan Bahçeli, gazeteciler hakkında ise “kifayetsiz muhabirler” hakaretamiz ifadeler kullandı:

“CHP'nin Genel Başkanının bir avuç MHP düşmanı ile adliye kapılarında düşüp kalkması tek kelime ile yüzsüzlüktür. Ne kadar Türkiye karşıtı varsa bir olmuş, görülen bir cinayet davası ile MHP'yi şerefsizce suçlamaya kalkmıştır. Bazı parti genel başkanları, kifayetsiz muhabirler ayak üstü mahkeme kurup savcı ve hâkim rolüne soyunup arkadaşlarımızı yargılamaya girişmiştir. Azmettirici ve katil arayanlar, timsah gözyaşları ile sabrımızı sınayanlar önce aynaya bakacaklar, şeref ve haysiyetleri el verdiği ölçüde konuşacaklar” dedi.

“Siyasi kışkırtmanın figüranı olmak yakışmaz”

“MHP'ye Pensilvanya operasyonu çekenlere MHP ve ülkü ocaklarını çiğnetmem. Alayını birden heyecanla beklerim” diyen Bahçeli, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i isim vermeden eleştirdi.

Bahçeli, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i isim vermeden eleştirerek, siyasetin içinde yer almasının doğru olmadığını belirtti. “Siyasi kışkırtmanın figüranı olmak bir hanımefendiye yakışmaz” sözleriyle bu duruma karşı çıktığını ifade etti.

Yeni anayasa ve yargı paketine destek

Bahçeli, Türkiye’nin geleceğine dair önemli mesajlar verdi. Yeni anayasa, 9. Yargı Paketi ve Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili Cumhur İttifakı’nın kararlılığını vurguladı. Bu düzenlemelerin kısa sürede yasalaşacağını ve Türkiye'nin daha parlak bir geleceğe ilerleyeceğini belirterek şunları söyledi:

“Bu yasama yılında yeni anayasanın ele alınacağını düşünüyorum. Sivil anayasayı kazandırmak yeni yüzyılın en büyük başarısı olacaktır. Sorumluluk bilinci ile harekete geçmemiz gerekiyor. Öğretmenlik meslek kanını ile 9. yargı paketinin kısa sürede yasalaşacağına inanıyorum. MHP milletimize verdiği sözleri birer birer tutacaktır. İttifakımız Türkiye Yüzyılının bayraktarıdır.”

“İsrail, kontrolden çıkmış haydut devleti”

Toplantıda Bahçeli, İsrail’in Suriye ve Lübnan’a yönelik saldırılarına da sert tepki gösterdi. “Savaş neredeyse vatanımızın sınırlarına dayanacak” diyerek, İsrail’in saldırgan tavrını eleştirdi. Bahçeli, Birleşmiş Milletler'in bu konuda yetersiz kaldığını ve yapısının reforme edilmesi gerektiğini savundu.

İsrail’i “kontrolden çıkmış haydut devleti” olarak tanımlayan Bahçeli, “Ortadoğu'da insanlık can çekişiyor. ABD takviyeli İsrail terör devleti Ortadoğu'nun tamamına musallat olmuş, suikastlarını otomatiğe bağlamıştır. Savaşın sadece Ortadoğu ile sınırlı kalacağını düşünenler yanılmaktadır. Sürek avı etki alanını genişleterek neredeyse vatanımızın sınırlarına dayanacaktır. İsrail'in sabotajlarının Türkiye'ye mesaj olduğunu inkâr etmek söz konusu değildir. Reisi'nin, Haniye'nin, Nasrallah'ın ölümleri birbirleri ile bağlantılı ve vahim olaylardır. Küresel güçler Ortadoğu'ya darbe indirmektedir. BM'nin acilen devreye girip müdahale etmesini bırakın bu takati bile yoktur” dedi.

“İslam ülkeleri nereye gizlenmiştir”

Bahçeli, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun yapısının reforme edilmesi gerektiğini savundu. “Netanyahu'nun terör devleti kurma çabasına isimlerin başlarında emir, sultan olanların sessizliği nedendir?” diye soran Bahçeli, şunları dile getirdi:

“ABD, Birleşmiş Milletler temsilcisi 'Veto yetkimizi çıkarlarımızı gözetmek için kullanıyoruz' demişti. Bu ifadeler dayatmadır. Kuvvet kimse ise sözün sahibi odur demektir. Diğer toplumların çıkarı ne olacaktır. BMGK yapısı reforme edilmelidir. Aynı zamanda ülkelerin eşit katılım ve oy hakkının alternatif dünya birliği konusunda çalışmalar hızlanmalı ve dünya beş ülkenin ağzına bakmaktan kurtulmalıdır. BM'de haritalarla çıkıp Netanyahu'nun terör devleti kurma çabasına isimlerin başlarında emir, sultan olanların sessizliği nedendir? Ne zaman birlik meşalesi yakılacaktır. Sivil ve masum insanlar ölürken rahat uyku uyumak haram değil midir? İslam ülkeleri nereye gizlenmiştir?”

“Cumhur İttifakı’nı yaşatacağız”

Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin siyasi istikrarının garantisi olduğunu dile getirerek, ittifakı yıpratma çabalarına karşı sert mesajlar verdi. “Cumhur İttifakı’nı yaşatacağız” diyen Bahçeli, “Hedef alınan milli birlik ve varlığımızdır. Tüm dünya duysun ki ölümüz şehit dirimiz yiğit direncimiz müthiştir. Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin. Bizi birbirimize düşürmeyi planlayanların boğazına dururuz, durmadık diyelim yağlı urgan olup boğazlarına dolanırız. Fırsat kollayanların kulaklarında bu sözlerimin çınlaması tavsiyemdir. Sakın ola Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ilkeleri üzerinde tahribatla oynamaya heves edilmesin. Sahte ve sanal gündemlere kaptıracak yakamız yoktur. Saklanıp sinecek korkak bir meşrep bizde yok. Şansınız denemek isteyen varsa buyursun gelsin. İç cephemizi hedef alanlar iyi duysun. Cumhur İttifakı'nı yaşatacağız. Bizde sosyal medya suikastlerine boyun eğecek fıtrat yoktur. Birliğimiz ve beraberliğimiz devam edecek. Devşirilmiş ve 'DEM'lenmiş fosillere meydanı boş bırakmayacağız” dedi.