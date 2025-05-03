MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, milliyetçiliği ırkçılıkla özdeşleştirme çabalarını sert sözlerle eleştirdi.

Bahçeli'den 3 Mayıs mesajı: "Birlikte yaşama ve kardeşlik projesidir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli, mesajında Türk milliyetçiliğinin tarihsel derinliğine ve çağdaş değerlerle uyumuna dikkat çekti.

81 yıl önce milliyetçiliği gönlünde bayraklaştıran bir avuç insanın, "karanlıkları yaran bir fikir ve eylem aydınlığıyla" ortaya çıktığını ifade eden Bahçeli, bu şahsiyetlerin, merhum Alparslan Türkeş'in de öncülüğünde, gayrimilli akımlara karşı inanç ve irade ile direndiğini belirtti.

"Zulümle sindirilemeyen bir mücadele ruhu"

Bahçeli, 1940'lı yıllarda Türk milliyetçilerine karşı uygulanan baskılara rağmen geri adım atılmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Yarım metrekarelik tabutluklarda yapılan işkenceler, Türk milletine olan sevdayı azaltmadı, bilakis güçlendirdi. Bu mücadele, sonraki nesillere hedef, heyecan ve hürmet kaynağı oldu."

"Faşizmle milliyetçiliği bir tutmak en hafif tabirle cahilliktir"

Bahçeli, bazı çevrelerin milliyetçiliği ırkçılıkla eşitlemeye çalıştığını belirterek sert tepki gösterdi:

"Faşizmle milliyetçiliği, ırkla milleti bir ve aynı görmek, bu puslu alanda Türk milliyetçiliğini karalamak ve kötülemek en hafif tabirle cahilliktir. Bu yaklaşım, milletin ruh köküne yabancılaşmaktır."

Bahçeli, milliyetçiliğin dinamik, birleştirici ve gelişime açık bir kimlik olduğunu ifade etti.

"Milliyetçilik çağın eskimeyen vizyonudur"

Milliyetçiliği, milletin güvencesi ve ekonomik kalkınmanın motoru olarak nitelendiren Bahçeli, milliyetçiliğin sadece ideolojik bir duruş değil, aynı zamanda toplumsal barışın da temel unsuru olduğunu belirtti:

"Milliyetçilik, çağdaş, modern ve insana ait değerleri önceliğine alan bir birlikte yaşama ve kardeşlik projesidir."

"Sloganlara hapsedilen hamasi ezberlere itibar etmeyin"

Bahçeli, milliyetçiliğin içeriğini boşaltmaya yönelik girişimlere karşı uyarıda bulunarak, ucuz söylemlerle, izinli veya icazetli kavramlarla Türk milliyetçiliğinin istismar edilmesine karşı durulması gerektiğini söyledi.

"3 Mayıs ruhu hâlâ yaşıyor"

Bahçeli, mesajını şu ifadelerle tamamladı:

"Bir anma ve hatırlama günü olan 3 Mayıs'ta, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i, 1944 olaylarının kahramanlarını, dava ve ülkü şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun."