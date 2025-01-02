İmralı'da Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerin ardından, DEM Parti heyeti bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ile kritik bir zirve gerçekleştirdi. Görüşmede neler konuşulduğu merak edilirken, Sırrı Süreyya Önder’in elindeki dosya dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar...

DEM heyeti, MHP lideri Bahçeli ile ne konuştu?

İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmelerini sürdüren DEM heyeti, bu kez MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Gündemin en sıcak konuları arasında yer alan bu buluşmada, Sırrı Süreyya Önder'in elindeki dosyanın, Öcalan’dan siyasilere gönderilen mesajları içerdiği ifade ediliyor. Önder ve beraberindeki heyet, Bahçeli’ye sürece ilişkin önemli bilgiler sundu.

Gizli dosya ve Bahçeli'ye iletilen mesajlar

Bugün gerçekleşen 40 dakikalık zirve sonrası taraflardan herhangi bir açıklama yapılmazken, Sırrı Süreyya Önder’in elindeki dosyanın detayları kamuoyunda merak uyandırdı. Bahçeli ile yapılan görüşme sonrasında, dosyanın içeriğinde İmralı'dan gelen kritik mesajların bulunduğu öğrenildi. Ahmet Türk ise Bahçeli'ye Mardin tespihi hediye ederek ziyaretin anlamını pekiştirdi.

Dem heyeti ziyaretlerine devam ediyor

İmralı'daki görüşmeleriyle dikkat çeken DEM heyeti, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’la da görüştü. Sırasıyla Meclis'teki diğer siyasi parti yetkilileri ile görüşme gerçekleştirecek olan heyet, daha sonra sivil toplum kuruluşları ve sendikaları da ziyaret ederek sürece ilişkin toplumsal görüş ve önerileri toplayacak.