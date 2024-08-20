MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 17-25 Aralık tartışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Bahçeli, 17-25 Aralık sürecinin 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin kuluçka evresi olduğunu ifade etti. Ayrıca, 15 Temmuz işgal teşebbüsünün çatısının da bu süreçle örüldüğünü belirtti.

Bahçeli, mesajında Cumhur İttifakı'nın önemine de vurgu yaparak, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhur İttifakı, Türk tarihinin varoluş refleksi, Türk milletinin varlık ve birlik remzidir. Küresel ekonomi-politik sistemin yeniden inşa edildiği bir dönemde, Türkiye'yi iç kargaşa çıkma riski en yüksek ülke olarak gösterenlere karşı Cumhur İttifakı, milli güvence ve milletin özgüvenidir."

Bahçeli, ayrıca, Türkiye üzerinde karanlık senaryolar yazanların ve kaos denklemleri kuranların dedikodu çarkını hızla çevirdiğini, fitne cephesini güçlendirmeye çalıştıklarını da belirterek, bu girişimlere karşı dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi.

Cumhur İttifakı’nın, Cumhuriyet ile milletin akıl ve ahlak temelli ittifakını temsil ettiğini söyleyen Bahçeli, ittifakın Türkiye'nin istiklal ve istikbal haklarının muhafızı olduğunu vurguladı.