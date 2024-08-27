Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 26 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve onun tarih anlayışına yönelik ağır suçlamalarda bulundu. Bahçeli, CHP'nin Türk tarihindeki önemli zaferleri ayrıştırma çabasını ve bu yaklaşımı "haçlı emelleriyle" benzer bulduğunu belirtti. Özellikle Malazgirt Zaferi’ni küçümseyip, Büyük Taarruz’u öne çıkarmayı tarih ve milli mukaddesata saygısızlık olarak nitelendirdi.

“Tarihi ayrıştırma çabası Kkötü niyetin göstergesidir”

Bahçeli, açıklamasında Ağustos ayının, Türk milletinin tarihi başarılarını ve varoluş onurunu belgeleyen önemli zaferlerle dolu olduğunu vurguladı. Tarihin bir bütün olduğunu ve herhangi bir dönemine önyargı ile yaklaşmanın tarihi bir zafiyet olduğunu belirtti. CHP'nin tarihsel şahsiyetleri ve olayları arasındaki kategorik ayrımcılığı tehlikeli bir tutum olarak nitelendiren Bahçeli, bu yaklaşımın sadece cehaleti değil, aynı zamanda siyasi ve ideolojik bir komplonun parçası olduğunu ifade etti.

“CHP ve zillet medyası tarihe saygısızlık yapıyor”

MHP lideri, CHP’nin ve ona yakın medyanın, Türk tarihini saptırmaya ve bölücülük yapmaya yönelik çabalarını da sert bir dille eleştirdi. CHP’nin Hacı Bektaşi Veli’yi anma törenlerinde etnik ve mezhebi bölücülüğü teşvik ettiğini belirterek, bu yaklaşımın 26 Ağustos gibi önemli bir tarihte de devam etmesini utanç verici bir durum olarak değerlendirdi. Bahçeli, bu tür yaklaşımların, bölücülüğün CHP’nin siyasetine sızdığını ve ulusal hassasiyetlere yönelik bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

“Tarihimiz siyasi pozu olarak kullanılamaz”

Devlet Bahçeli, CHP’nin tarihimize karşı sergilediği olumsuz tutumları, Türk milletine karşı beslenen intikam duygusuyla ilişkilendirdi. Türk milletinin Malazgirt ve Dumlupınar zaferlerinin arkasındaki yüksek irade ve fedakarlığa sahip olduğunu belirten Bahçeli, bu zaferlerin tarihi ve milli değerlere uygun bir şekilde anılması gerektiğini vurguladı. Bahçeli, tarihi zaferlerin yalnızca silah ve savaşla değil, aynı zamanda fazilet, merhamet ve dirayetle de pekiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının ardından

Devlet Bahçeli’nin bu sert açıklamaları, CHP ve destekçilerinin tarihi olaylara yaklaşımına yönelik ciddi bir eleştiri olarak öne çıkıyor. Bahçeli’nin, Türk tarihindeki önemli zaferleri ve milli değerleri savunma konusundaki kararlılığı, parti ve ulusal siyaset üzerindeki etkilerini sürdürüyor. Bu açıklamalar, tarihsel olayların nasıl anılması gerektiğine dair tartışmaları yeniden gündeme taşıyor ve siyaset sahnesinde geniş yankı uyandırıyor.