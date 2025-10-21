MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı açıklamada KKTC parlamentosunun acilen toplanarak Türkiye’ye katılma kararı alması gerektiğini söyledi. Bahçeli, Kıbrıs meselesinin vatan, güvenlik ve onur meselesi olduğunu vurguladı.

Bahçeli, “KKTC parlamentosu acilen toplanmalı ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı alınmalıdır. 81 Düzce’den sonra 82’nin KKTC olması hayat memat konusudur” dedi.

Kıbrıs Meselesine Bakış

Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde seçimle ilgili olarak şunları söyledi:

Kıbrıs Türk’tür, Türk’ün öz vatanıdır.

Federasyon modelinin geçerliliği yoktur.

Kıbrıs’ın güvenliği Türkiye’nin güvenliği ile birdir.

KKTC’deki seçim kampanyasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar iki devletli çözümü, seçilen muhalif Tufan Erhürman ise federasyon modelini savundu. Bahçeli, az katılımlı seçimlere rağmen parlamento kararının kritik olduğunu belirtti.

Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefinin korunması gerektiğini vurguladı ve son günlerde bu süreci yıpratmaya yönelik komplo mekanizmalarına dikkat çekti.

“Siyasi ihtirasla aşırıya kaçmak kimseye kazandırmaz.”

“Özerkliğe kılıf aramak, uçuruma açılan kontrolsüz arayışlardır.”

PKK’nın lağvedildiğini ve İmralı sözünü tuttuğunu belirtti.

Bahçeli, Gazze’de İsrail-Hamas ateşkesine değinerek, İsrail’in güvenilmez olduğunu ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını temenni ettiklerini söyledi.