MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti ve TİP milletvekili Ahmet Şık'a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bahçeli, terörle mücadelede ciddi adımlar atılması gerektiğini belirterek, DEM Parti'nin ve Şık'ın ülke güvenliğini tehdit ettiğini ifade etti.

Terörle mücadelede yeni öneriler

Bahçeli, terörle mücadelenin çok boyutlu ve sürekli güçlendirilmesi gereken bir süreç olduğunu vurguladı. 1984'ten bugüne terörle mücadelede 14 bin 902 şehit verildiğini ve ekonomik kaybın 2,5 trilyon dolara yaklaştığını belirtti. Terör örgütlerinin insanlık suçları işlediğini ve Türkiye'nin varoluşsal haklarına saldırdığını söyledi.

Ahmet Şık ve DEM Parti'ye tepki

Bahçeli, Ahmet Şık'ı ve DEM Parti milletvekillerini sert şekilde eleştirdi. Şık'ın devletin yıkılmasını istediğini belirten Bahçeli, Şık'ın devlet hazinesinden maaş aldığını ve bunun adaletsizlik yarattığını ifade etti. DEM Parti'nin hazineden aldığı yardımların yüksek olduğunu ve bu paraların terörle mücadelede kullanılmasını önerdi.

AYM'nin kapatılması çağrısı

Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılması veya kapatılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, TBMM'de kürsü dokunulmazlığının sınırlarının yeniden çizilmesi gerektiğini söyledi.

Bahçeli, teröre yardım eden kişilerin mahkemeye çıkarılmasını ve devletin hazine yardımlarının kesilmesini önerdi. MHP'nin Cumhur İttifakı ile bu görevleri üstlenmeye hazır olduğunu belirtti ve şehitlerin onurlarının asla gölgelenmeyeceğini vurguladı.