Bodrum’da bulunan 34 kişilik BAK Ekibi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen Kentsel Arama ve Kurtarma Akreditasyon Sistemi (KAVKAS) eğitimini başarıyla tamamladı. Bu eğitim, afet, yangın ve ilk yardım alanlarında farkındalık kazandırmayı ve ekip üyelerinin yetkinliklerini artırmayı amaçlıyor. BAK Ekibi, bu eğitimle birlikte AFAD’ın belirlediği akreditasyon standartlarına uygun şekilde görev alabilecek düzeye geldi.

Teorik ve uygulamalı eğitim süreci

9 Nisan Çarşamba günü Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi’nde teorik eğitimle başlayan süreç, Konacık Mahallesi Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Yerleşkesinde uygulamalı eğitimle devam etti. Muğla İl AFAD Müdürlüğü uzman eğitmenleri tarafından verilen eğitimde, acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri, yangın güvenliği, ilk yardım uygulamaları ve arama-kurtarma operasyonlarında yapılacak sahadaki işlemler detaylı bir şekilde ele alındı.

Koordineli müdahaleye hazırlık

Eğitimlerle birlikte BAK Ekibi, afet durumlarında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde hızlı ve etkin müdahaleler yapabilme kapasitesini artırdı. AFAD’ın akreditasyon standartlarına uygun eğitimler, ekibin sadece Bodrum için değil, gerekirse bölgesel ve ulusal çapta da afetlere müdahale etme yeteneğine sahip olmasını sağlıyor.

Gönüllülük esasına dayalı olarak çalışan BAK Ekibi, hem yerel hem de geniş çaplı afetlerde önemli bir destek gücü haline gelmeye hazırlanıyor.