Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'de düzenlenen Gastech 2024’te konuştu. Bayraktar, "2035 yılında yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü rüzgâr ve güneşte 100 gigavata çıkarmak istiyoruz. Şu anda 30 gigavat, neredeyse 2,5 kat artacak" dedi.

Bakan Bayraktar, ABD'nin Houston kentinde düzenlenen Gastech 2024 Forumu'na katıldı. 'Jeopolitik Belirsizlik Zamanlarında Enerji Güvenliği ve Çeşitliliği' başlıklı panelde Türkiye’nin enerji projeksiyonunu anlatan Bakan Bayraktar, "enerji talebini" karşılama, dışa bağımlılığı azaltma ve enerji dönüşümünü gerçekleştirmenin Türkiye’nin önündeki üç önemli zorluk olduğunu kaydetti.

Bayraktar, uzun soluklu programlar gerçekleştirmeye çalıştıklarını, Türkiye'nin 2020’de Karadeniz’deki doğal gaz keşfi sonrasında dört yıldan daha kısa bir sürede günlük 7,5 milyon metreküp gaz üretimini gerçekleştirebildiğini söyledi. Bayraktar, bunun da Türkiye'nin 2,6 milyon hanenin doğal gazını kendi gazından karşıladığı anlamına geldiğini belirtti.

“Rüzgâr ve güneşte kurulu gücümüzü 100 gigavata çıkarmak istiyoruz”

Yeraltı doğal gaz depolama tesislerine yatırım yaptıklarını vurgulayan Bayraktar, “Yeniden gazlaştırma kapasitemizi neredeyse beş kat artırdık ve böylece tüm tedarik portföyümüz değişiyor, dönüşüyor. Uzun dönemli boru hattı kontratlarından daha esnek uzun dönemli LNG kontratlarına doğru gidiyoruz. Bu da piyasada büyük bir değişiklik yaratıyor. Bu altyapı yatırımlarımızla piyasaya daha rekabetçi çözümler sunuyoruz. 2035 yılında yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü rüzgâr ve güneşte 100 gigavata çıkarmak istiyoruz. Şu anda 30 gigavat, neredeyse 2,5 kat artacak” diye konuştu.

Nükleer enerjiyi, büyük ölçekli konvansiyonel nükleer güç santralleri ve buna ek olarak SMR’lar ile enerji miksine dahil etmek istediklerini belirten Bayraktar, kritik minerallerin aranması ve çıkarılması, daha fazla yenilenebilir enerjinin sisteme entegre edilmesi için iletim kapasitesinin arttırılması konularında da çalıştıklarını ifade etti.