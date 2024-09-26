Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'deki temasları kapsamında New York'ta, Türkiye ve Finlandiya'nın eş başkanlığını yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 14. Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Türkevi'nde düzenlenen toplantıda katılımcılara hitap eden Fidan, uluslararası arabuluculuk çabalarının önemine dikkat çekti.

Toplantının ardından Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya gelerek, ikili ilişkiler ve bölgesel konular üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.