Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna Hersek'te Stav dergisine verdiği röportajda Gazze'de yaşananları Srebrenitsa soykırımıyla karşılaştırdı. Avrupa'nın yanlış safta yer aldığını belirten Fidan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını sert bir dille eleştirdi.

Gazze'deki durum Srebrenitsa Soykırımı ile kıyaslandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de yaşanan trajedinin Srebrenitsa soykırımıyla benzerlikler taşıdığını ifade etti. Fidan, "Avrupa'nın göbeğinde, 29 yıl önce Srebrenitsa'da korkunç bir kıyım yaşandı. Gazze'de yeni bir Srebrenitsa ile karşı karşıyayız" dedi. İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirtti.

Batı'nın tutumu eleştirildi

Fidan, Batı ülkelerinin Gazze'deki duruma kayıtsız kalmasını eleştirerek, "Başta Avrupa olmak üzere Batı yine yanlış safta yer alıyor. Gazze'deki katliamın failleri cezasız kalmamalı" diye konuştu. Batı'nın çifte standart uyguladığını vurgulayan Fidan, "Ukrayna'daki işgali suç sayanlar, İsrail'in Filistin'i işgalini meşru görüyor" dedi.

İsrail'in eylemleri ve Filistin sorunu

Fidan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının yalnızca bombardımanla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda Gazze halkını aç ve susuz bırakarak sistematik bir şekilde yok etmeye çalıştığını söyledi. İsrail'in Filistinlilere tahammülü olmadığını belirten Fidan, "İsrail, Filistinli mültecilere temel hizmetler sunan Birleşmiş Milletler kuruluşu UNRWA'yı felç etmesi de bunu teyit ediyor" ifadesini kullandı.

Uluslararası toplum ve Filistin sorunu

Gazze'deki katliamın mevcut dünya düzeninin acziyetini gözler önüne serdiğini belirten Fidan, uluslararası toplumun bu duruma karşı daha etkili adımlar atması gerektiğini vurguladı. Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasını desteklediğini söyleyen Fidan, Gazze için yürütülen yoğun diplomasi trafiğine de dikkat çekti.

Türkiye'nin Filistin'e desteği

Fidan, Türkiye'nin Filistin coğrafyasında iki devletli çözümün hayata geçirilmesi, Filistin devletinin tanınması ve bölgesel barışın temini için diplomasinin tüm imkanlarını kullanacağını belirtti. Ayrıca, Gazze meselesinin tüm platformlarda dile getirildiğini ve Filistinli grupların birlik içinde hareket etmelerinin önemine vurgu yaptı.