Ankara’da resmi temaslarda bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel gelişmelere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özellikle Gazze’deki ateşkes ve Suriye’deki istikrar için alınması gereken önlemler hakkında açıklamalarda bulunan Fidan, Mısır’a teşekkürlerini iletti ve bölgedeki terör sorununa dikkat çekti.

Gazze ateşkesi için Mısır’a teşekkür

Fidan, Gazze'deki ateşkes çabalarına değinerek Mısır’a teşekkür etti. Mısır, Katar ve diğer ülkelerle birlikte Filistin'deki ateşkesin sağlanması için yoğun çaba harcadı. Fidan, özellikle geçtiğimiz Pazar günü Doha’da Hamas büro üyeleriyle yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak, “Hamas ateşkes şartlarını yerine getirme konusunda kararlı. Bu çabalar, bölgede daha fazla can kaybını engellemek açısından çok önemli” dedi.

Bununla birlikte, Fidan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun savaşın yeniden başlatma ihtimaline karşı uyarılarda bulundu. Netanyahu’nun, siyasi çıkarları doğrultusunda savaşın yeniden alevlenmesini istemesinin, bölgeye daha fazla zarar verebileceğini belirtti. "Netanyahu’nun savaşın yeniden başlatma ihtimali, bölgedeki herkesi tedirgin ediyor" ifadelerini kullanan Fidan, uluslararası toplumun bu konuda daha dikkatli ve sorumlu davranması gerektiğine işaret etti.

Filistinli toprakların koparılması insanlığa aykırıdır

Fidan, son zamanlarda gündeme gelen Filistin topraklarının koparılması fikrinin insanlığa aykırı olduğunu ve yeni çatışmalara yol açacağını vurguladı. “Filistinlileri topraklarından etme fikri sadece yeni çatışmalara yol açar. Bu tür yaklaşımların önüne geçilmelidir” diyen Fidan, Batı Şeria’da devam eden saldırılara da son verilmesi gerektiğini belirtti. Fidan, “Batı Şeria’daki saldırılara bir an önce son verilmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

Suriye’de istikrar için terörle mücadele

Suriye'deki istikrara yönelik de önemli açıklamalar yapan Hakan Fidan, Suriye'nin geleceği için terörle mücadele edilmesinin şart olduğunu söyledi. “Suriye’deki istikrar için öncelikle DAEŞ ve YPG terör örgütlerinin bölgeden temizlenmesi gerekmektedir” diyen Fidan, bölgesel işbirliğinin önemine de dikkat çekti. Suriye’nin yeni yönetimiyle birlikte bölgesel düzeyde daha fazla dayanışma içinde olunması gerektiğini belirtti. “Terörizmle mücadele etmek, sadece Türkiye’nin değil, tüm bölge ülkelerinin ortak sorumluluğudur” şeklinde konuştu.

Bölgesel çözümler ve yerel işbirliği vurgusu

Bakan Fidan, Türkiye'nin bölgesel sorunlara kendi çözümlerini üretmesi gerektiğini vurguladı. “Bölgedeki sorunlarla ilgileniyoruz çünkü biz ilgilenmezsek, 3. ülkeler müdahale eder. Yerel sorunlara ithal çözümler arayarak çözüm sağlamak mümkün olmamıştır” diyerek Türkiye’nin dış politikasındaki aktif rolünü savundu. Fidan, Türkiye’nin bölgedeki meselelerin çözülmesine öncülük etmek için üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceğini söyledi.

Son olarak, Fidan, bölgedeki sorunları çözüme kavuşturmak için Türkiye'nin sorumlu ve etkili bir liderlik sergilemeye devam edeceğini belirterek, “Türkiye, bölgedeki tüm sorunlara kalıcı çözümler getirmek için çaba sarf etmeye devam edecek” dedi.