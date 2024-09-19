Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru haklarını her koşulda savunmaya devam edeceklerini belirtti. Güler, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerin etkin ve kararlı bir şekilde sürdürüleceğini de sözlerine ekledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e "Gazi" unvanı ile "Mareşal" rütbesi verilişinin 103. yılı ve 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında düzenlenen tören, duygusal anlara sahne oldu.

Şehit ve Gazilerimize Daima Minnettarız

Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen törende, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte gaziler ve yakınları da yer aldı. Gazi İkmal Üsteğmen Umut Şimşek, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarih boyunca iç ve dış tehditlerle karşı karşıya kaldığını, ancak şehit ve gazilerin cesaret ve fedakarlıklarıyla bu tehditlerin bertaraf edildiğini ifade etti.

Azerbaycan Gazilerinin Katılımı Dikkat Çekti

Törene katılan Azerbaycanlı gazilere de dikkat çeken Güler, Azerbaycan Türklerinin Karabağ’ın özgürlüğü için gösterdiği kahramanlıktan övgüyle bahsetti. "Tek millet, iki devlet" şiarıyla Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olacağını vurguladı.