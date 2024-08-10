İş-Pozitif projesi ve etkileri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Sivas'ta düzenlenen 'Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları, Yüzyılın Kadın İstihdamı İş Pozitif Tanıtım Programı'na katıldı. Programda, İş-Pozitif projesinin ayrıntılarını paylaşan Işıkhan, bu proje sayesinde 408 bin 139 kadının istihdam edildiğini belirtti. Proje, iş arayan kadınlar ile işverenleri çevrimiçi ortamda buluşturan bir sistem olarak tanımlanıyor.

Kadınların toplumsal hayattaki rolü

Işıkhan, konuşmasında kadınların toplumsal hayattaki önemine vurgu yaparak, "Kadınların gücüne ve desteğine ihtiyacımız var. Tarihimizdeki büyük başarılarımız, kadınların fedakârlıkları sayesinde gerçekleşti. Nüfusumuzun yaklaşık yarısını oluşturan kadınların katkısı olmadan sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmamız mümkün değil," dedi.

Son veriler ve istatistikler

Son işgücü verilerine göre işsizlik oranı bir önceki yıla göre 1,1 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesine geriledi. Kadın işsizlik oranı ise yüzde 11 ile son 10 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 37,1, istihdam oranı ise yüzde 33 ile tarihi bir yüksekliğe çıktı. Işıkhan, bu sonuçların, hem kadın hem de erkeklerin birlikte çalışarak elde edilen bir başarı olduğunu ifade etti.

Gelecek hedefleri ve proje kapsamı

Prof. Dr. Vedat Işıkhan, projeyi tüm Türkiye'ye tanıtmak üzere il il gezdiklerini belirterek, "Yüzyılın Kadın İstihdamını gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz bu projeye, 'Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya; Türkiye Yüzyılının Kadınları' ismini verdik. Sivas, Türkiye Yüzyılı yolculuğumuzun öncü merkezlerinden biri olacaktır," şeklinde konuştu.