Bakan Vedat Işıkhan'dan belediyelere sert uyarı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK prim borçlarını ödemeyen belediyelere yönelik icra takibi yapılacağını duyurdu. Işıkhan, A Haber'de yaptığı açıklamada, belediyelerin toplamda 96 milyar TL'yi bulan prim borçlarının emekli aylıklarının ödenmesinde kritik bir rol oynadığını vurguladı.

En borçlu belediyeler açıklandı

Bakan Işıkhan, en borçlu 5 belediyeyi de açıkladı. Listenin başında CHP yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi 5,7 milyar TL, İzmir Büyükşehir Belediyesi 5,3 milyar TL, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3,3 milyar TL, Adana Büyükşehir Belediyesi 3 milyar TL ve Şişli Belediyesi 1,8 milyar TL borçla yer alıyor.

Prim borçlarının önemi ve sosyal güvenlik

Bakan Işıkhan, sosyal güvenlik sisteminin ülke ekonomisi ve refahı için önemine dikkat çekerek, "Çalışanlarımız çeşitli risklerle karşılaşabilirler. Burada özellikle gelirlerini azaltan veya giderlerini arttıran nedenler söz konusu. Ekonomik krizler, doğal afetler, işsizlik, iş ve meslek hastalıkları gibi durumlara karşı sosyal güvenlik bakanlığı olarak vatandaşlarımızı korumak zorundayız" dedi. Ayrıca, toplanan primlerin vatandaşlara sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı tanıdığını ve emeklilik döneminde maddi güvence sağladığını belirtti.

İcra takibi ve yanlış bilgiler

Işıkhan, 1402 belediyenin 1307'sinin borçlu olduğunu ve borcunu ödemeyen belediyelere yönelik icra takibinin başlatılacağını duyurdu. Ayrıca, belediyelerin borçlarına karşılık cami arsası alındığı iddialarını yalanlayarak, "Borçlara karşılık hiçbir belediyeden cami arsası alınmadı" ifadelerini kullandı.