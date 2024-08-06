Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısının ardından belediyelerin SGK prim borçlarına yönelik yapılan başvurular ve işçi çıkarımları ile ilgili müfettiş görevlendirilmesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, belediyelerden çıkarılan işçilerle ilgili gelen şikayetlerin değerlendirildiğini ve gerekli müfettişlerin görevlendirildiğini belirtti. Ayrıca, belediyelerin prim borçlarını yapılandırma ve taksitlendirme taleplerinin arttığını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerden çıkarılan işçilerle ilgili şikayetler üzerine müfettişlerin görevlendirildiğini açıkladı. Işıkhan, "Rehberlik teftiş başkanlığımız aracılığıyla bize gelen her türlü şikâyeti değerlendirmekte ve anında müfettiş görevlendirmekteyiz" dedi. Bu açıklama, belediyelerden çıkarılan işçilerin haklarının korunması ve sorunlarının çözülmesi açısından atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yapılandırma ve taksitlendirme talebi

Bakan Işıkhan, belediyelerin SGK prim borçlarını ödemek için yapılandırma ve taksitlendirme başvurusu yaptığını duyurdu. Işıkhan, belediyelerin bu süreçte kendilerine başvurduğunu ve başvuruların sayısının gün geçtikçe arttığını belirtti. "Ödeme talebinde bulunanlar oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında yaptığı açıklamalardan sonra, biz de gerekli açıklamaları yaptık" diyen Işıkhan, belediyelerin prim borçlarının yapılandırılması için yapılacak başvuruların artacağını ve bu süreçte ortalama bir rakamın henüz belli olmadığını söyledi.