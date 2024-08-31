Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin "Mavi Vatan" stratejisine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen Milli Teknoloji Hamlesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, “Kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefiyle büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

TÜBİTAK'ın büyük katkısı

Bakan Kacır, sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgi notunda, gemilerde ve denizaltılarda kullanılan yerli ve milli teknolojiler hakkında ayrıntılar verdi. TÜBİTAK’ın geliştirdiği yerli sistemlerle vatan savunmasına büyük katkı sağladığını belirtti. Kacır, bu teknolojilerin denizlerdeki hak ve menfaatlerin korunmasına da önemli derecede destek verdiğini ifade etti.

Savunma kapasitesi güçleniyor

Kacır’ın paylaştığı videoda, yerli ve milli sistemlerin teknik özellikleri ve işlevleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Bakan, bu sistemlerin Türkiye'nin deniz gücünü artırarak ülkenin savunma kapasitesini güçlendirdiğini vurguladı.