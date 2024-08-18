Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir ve Manisa'da meydana gelen orman yangınları sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarının sonuçlarını paylaştı. Bakan Kurum'un açıklamalarına göre, her iki ilde de çeşitli seviyelerde hasar meydana gelmiş durumda.

İzmir'de Durum

İzmir'de yapılan incelemelerde, toplamda 52 bina ve 97 bağımsız bölüm değerlendirildi. Bu incelemeler sonucunda, 43 bina ve 45 bağımsız bölüm yıkık, ağır veya orta hasarlı olarak tespit edildi.

Manisa'da durum

Manisa'da ise toplamda 46 bina ve 66 bağımsız bölüm incelendi. Bu binalardan, 36 bina ve 52 bağımsız bölüm yıkık veya ağır hasarlı olarak belirlendi.

Bakan Murat Kurum, her iki ilde de meydana gelen hasarların, yangınların ne denli yıkıcı olabileceğini gözler önüne serdiğini belirtti. Hasar tespit raporlarına göre, yıkım ve ağır hasar gören yapılar, vatandaşların yaşam alanlarını olumsuz etkiliyor.

Bakanlık, tespit edilen hasarların ardından, yeniden inşa ve onarıma yönelik çalışmaların hızla başlatılacağını duyurdu. Ayrıca, etkilenen bölgelerdeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çeşitli destek programlarının uygulanacağı belirtildi.