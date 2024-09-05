Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Körfezi'nde yaşanan çevre krizine ilişkin olarak oluşturulan "İzmir Körfezi Bilim Kurulu Heyeti" ile birlikte bölgeye giderek detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Kurum, deniz suyu numuneleri alarak TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi'nde yapılan analizlerin sonuçlarını paylaştı. Körfezin oksijen seviyesinin kritik derecede düşük olduğunu ve suyun amonyak, fosfor ve klorofil-a gibi zararlı maddelerle kirlenmiş olduğunu belirtti.

"Üzülerek söylüyorum; denizdeki atık su kaynaklı amonyak miktarı, olması gerekenden tam 50 kat daha fazladır. Bu, evsel ve endüstriyel atıkların arıtılmadan suya karıştırıldığı anlamına gelmektedir. Ayrıca denizdeki oksijen seviyesi, canlıların yaşaması için gerekli minimum sınırın altına düşmüştür" dedi Kurum.

"Körfezimiz ölmektedir"

Kurum, İzmir Körfezi'nin karadan gelen kirlilik nedeniyle adeta "can çekiştiğini" ve deniz ekosisteminin durma noktasına geldiğini ifade etti. Sorumluluğu, seçim meydanlarında körfezi temizleyeceklerini vaad eden ancak görevdeyken adım atmayan yerel yöneticilere yükledi. "Körfezimiz ölmektedir. Denizin bu hale gelmesinin sorumluları, seçimlerde vaatlerde bulunan ama görevdeyken hiçbir şey yapmayanlardır" şeklinde konuştu.

Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nin verimsiz çalıştığını ve tesisin kapasitesinin üzerinde atık su aldığını belirten Bakan Kurum, "Tesisin günlük su arıtma kapasitesi 605 bin metreküp olmasına rağmen, gelen atık su miktarı 700 bin metreküpü aşmakta. Bu durum, yüksek miktarda katı atığın körfeze arıtılmadan dökülmesine neden olmaktadır" dedi.

Gelecek için yol haritası

Bakan Kurum, körfezin temizlenmesi ve kirliliğin önlenmesi için bilim insanları ve ilgili kurumlarla birlikte bir yol haritası hazırlayacaklarını açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın toplantıya davet edildiğini ancak yurt dışında olduğunu belirten Kurum, "Yerel yöneticiler için bilim insanları kirlilikle mücadeleye dair yol haritaları çıkaracak ve biz de bu süreci yakından takip edeceğiz. Eksiklikler tespit edildiğinde ilgili yetkilileri uyaracağız" şeklinde konuştu.

İncelemeye katılan isimler

Kurum’un inceleme gezisine İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Mahmut Atilla Kaya, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Halit Ergin, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.