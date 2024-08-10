Bakan Kurum, “Biz İstanbul’da, Kocaeli’de deprem dönüşüm projeleri gerçekleştirirken, muhalefet Paris’in balo salonlarında keyif çatıyor. Bu görüntüler, CHP’nin ülke meselelerine olan uzaklığını gözler önüne seriyor” dedi.

Yeşil alan ve peprem dönüşümüne yatırım

Kurum, Kocaeli’de 14 millet bahçesi kazandırdıklarını ve 9’unu hizmete sunduklarını belirterek, “İzmit Körfezi’nde kapsamlı bir temizlik çalışması yürütüyoruz. Eser siyaseti anlayışımızla, Türkiye’yi büyütmeye devam edeceğiz. CHP ise tek bir konuda dahi ülkemizden yana duramıyor” diye konuştu.

Depremzedelere yönelik eleştiriler

CHP’nin deprem bölgesinde verdiği sözleri yerine getirmediğini öne süren Kurum, “Depremzedelere konut yapacağız dediler ama birçok büyükşehir belediyesini almalarına rağmen tek bir konut bile yapmadılar. Biz ise yüz binlerce güvenli konut inşa ediyoruz” dedi.

CHP ve terörle mücadele üzerine açıklamalar

Bakan Kurum, CHP’nin terör örgütleri ile ilgili yaklaşımını eleştirerek, “CHP, Gazze’nin Kuvayı Milliyesini ve HAMAS’ı terör örgütü olarak lanse ediyor. Biz ise PKK ve FETÖ ile mücadele ediyoruz. Gazze bizim için Kocaeli kadar önemlidir” şeklinde konuştu.

Yerel seçimlerdeki performansa yorum

“Her ne kadar yerel seçimlerde istediğimiz sonuçları alamamış olsak da, milletimiz hala bize güveniyor” diyen Kurum, “Sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz. Şehirlerimizin sorunlarını çözmeye, projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Ekonomik başarılar ve gelecek vizyonu

Kurum, ekonomideki başarılara dikkat çekerek, “Merkez Bankası rezervlerimiz rekor üstüne rekor kırıyor. İşsizlik azalıyor, ihracat rekorlar kırıyor. Ekonomik sıkıntıları milletimizin desteğiyle aşacağız” diye ekledi.