Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Niğde’deki resmi ziyaretleri kapsamında Bakanlığa bağlı engelli, kadın, çocuk ve yaşlı bakım kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda Bakan Göktaş, kurumların sorumluluğunu hatırlatan önemli açıklamalarda bulundu.

“Her bir cana kendi evladınız gibi sahip çıkın”

Bakan Göktaş, Niğde’de yaşanan ve bazı medya kuruluşlarında yer alan görüntülere dikkat çekerek, yöneticilere ciddi bir uyarıda bulundu. Göktaş “Size emanet edilen her bir cana, kendi evladınız gibi sahip çıkın. Habersiz saha denetimleri yapın, hiçbir detayı atlamayın. Devletin şefkatli, merhametli elini bize emanet edilen her bir kişiye gösterin” diye konuştu. Bu açıklamasıyla, kurumlarda kalan kişilere yönelik hassasiyetin ve güvenin önemine vurgu yaptı.

“İhmal ve ihbara karşı hassasiyet gösterin”

Kurumlarda yaşanabilecek olumsuzlukların toplumsal güveni zedeleyeceğini belirten Bakan Göktaş, şu sözlerle çağrıda bulundu: “Kuruluşlarımıza vatandaşlarımız güveniyor, bu güveni zedelememeye dikkat edin. En ufak ihmal veya ihbarı ciddiye alın ve gerekeni yapın.” Bakan Göktaş, bu tür olumsuzluklarla anılmaktan rahatsızlık duyduğunu ve herhangi bir ihmal durumunda gerekenin yapılacağını özellikle vurguladı.

Şeffaflık ve saha denetimleri ön planda

Bakan, habersiz denetimlerin artırılacağını, bu denetimlerin kurum içi şeffaflığı güçlendireceğini ifade etti. Toplantıda, hem yöneticilere hem de kurumlara yönelik denetim süreçlerinin titizlikle devam edeceği mesajı verildi.