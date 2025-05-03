TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den üzücü haber geldi.

Yoğun bakım sürecinde tedaviye yanıt vermeyen ve nörolojik tablosunun bozulduğu dile getirilen Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 16.10'da hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sırrı Süreyya Önder’in vefatına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Memişoğlu, tüm müdahalelere rağmen Önder’in kurtarılamadığını duyurdu ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

“Tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti”

Sırrı Süreyya Önder'in vefatına ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Önder için yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Bakan’dan taziye mesajı

Memişoğlu açıklamasında, “Sırrı Süreyya Önder'e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.