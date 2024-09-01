Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2024-2025 adli yıl mesajı paylaştı. Tunç, "Adalet, mülkün temeli, toplumsal barış ve huzurun teminatıdır. Adalet, hakkı hak sahibine teslim etmek, her şeyi yerli yerine koymaktır" dedi.

Mesajında hukuk devletine vurgu yapan Tunç, 2024-2025 adli yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

Yeni adli yılda hakimlere, cumhuriyet savcılarına, avukatlara ve tüm adalet teşkilatına çalışmalarında başarılar dileyen Bakan Tunç, "Son 23 yıldır olduğu gibi bundan sonra da hukukun üstünlüğü ilkesinden hiçbir zaman taviz vermeden adalet hizmetlerinin etkinliğini ve sunumunun kalitesini artırmak, adalete olan güveni zirveye taşımak, Türkiye Yüzyılı’nı, Adaletin Yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Demokrasimizin standartlarının yükseltilmesi, hukuk devletinin güçlendirilmesi, temel hak ve hürriyetlerin genişletilmesi adına önemli reformlara imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.