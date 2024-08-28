Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da düzenlenecek Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak isteyen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek'in başörtülü olduğu gerekçesiyle başvurusunun reddedildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Türk Ceza Kanunu'nun "Nefret ve ayrımcılık" suçunu düzenleyen 122. maddesi uyarınca konuyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Bakan Tunç'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde: "İstanbul'da düzenlenecek Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak isteyen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek’in başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildiği iddiasıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK’nın “Nefret ve ayrımcılık” suçunu düzenleyen 122. maddesi uyarınca soruşturma başlatılmıştır.

Kadınların inanç, eğitim ve çalışma özgürlüğünü gasp etmek 28 Şubat zihniyetidir. Bu zihniyet eski Türkiye’de kalmıştır.

Anayasamıza göre herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.

Temel hak ve özgürlüklerin önünü açtığımız ülkemizde din ve vicdan özgürlüğüne sığmayan bu ayrımcı yaklaşım asla kabul edilemez.

Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

İstanbul'da düzenlenecek Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak isteyen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek’in başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildiği iddiasıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK’nın “Nefret ve ayrımcılık”… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) August 28, 2024