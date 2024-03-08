Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İzmir’de katıldığı Adalet Sarayı temel atma töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İzmir’de öldürülen taksici Oğuz Erge’nin katili Delil Aysal’ın cezasının onanmasına ilişkin konuşan Bakan Tunç, “Bugün duruşması yapıldı. Süratle sonuçlanan bir yargı işleyişi oldu. Soruşturma aşaması da hızlı bir şekilde tamamlandı. Kovuşturma aşaması dediğimiz dava aşaması da bugün itibariyle karar verildi. Bütün Türkiye'yi ayağa kaldıran bir cinayetti. Vatandaşlarımız gerçekten öfkelendi. Kamu vicdanı yargının sonucunu merakla bekledi. Nitelikli adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yine yağma suçu, silahla ilgili suçlardan da ayrıca süreli hapis cezalarına çarptırıldı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Mahkemenin kararı bu şekilde” ifadelerini kullandı.