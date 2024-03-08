Bornova Belediyesi, kadın dostu kent vizyonuyla kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha fazla katılmasını amaçlayarak, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde çeşitli etkinliklerle kadınların yanında yer aldı. Bu özel günü kutlamak adına düzenlenen etkinlikler, Bornova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliği ile başladı.

Hediyelik Eşya Günleri ve Kooperatif Ürünleri

Bornova'da gerçekleşen etkinliklerin ilki, Bornova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliğiyle düzenlenen Hediyelik Eşya Günleri oldu. Kooperatif üyesi kadınların el emeği ürünlerinin sergilendiği etkinlik, 2 gün boyunca Büyükpark içinde ziyaretçilerini ağırladı.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, bu etkinliklerin amacını, "Daha fazla kadının üretimin içinde yer almasını istiyoruz. Bu amaçla kadın kooperatifimize destek veriyor, Bornovalı kadınlar için kurslar, seminerler ve etkinlikler düzenliyoruz" şeklinde açıkladı.

Seminer ve Sergi: '46XX'

Etkinlikler, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen seminer ve sergi ile devam etti. Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları kursiyerlerinin seramik ve el sanatları sergisi ile Uzm. Dr. Mürşide Tunçel Başoğlu'nun objektifinden karelerin yer aldığı '46XX' adlı sergi büyük ilgi gördü.

Kadın ve Enfeksiyon Konulu Seminer

Uzm. Dr. Mürşide Tunçel Başoğlu'nun konuk olduğu seminerde, kadınlarda en sık görülen enfeksiyonlar detaylı bir şekilde anlatıldı. İdrar yolları enfeksiyonları, AIDS ve cinsel yollarla bulaşan hastalıklar gibi çeşitli konularda verilen bilgilerle katılımcılar enfeksiyonlara karşı farkındalık kazandılar.