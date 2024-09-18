Bakan Uraloğlu Ankara'dan İzmir'e 3,5 Saatte Gidilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki güçlü konumunu ve önemli altyapı projelerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin siber saldırılara karşı kararlı duruş sergilediğini ve her gün 400'ün üzerinde saldırının engellendiğini belirtti.

Siber güvenlikte güçlü duruş

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, “Türkiye, siber güvenlik anlamında ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Kişisel verilere ilişkin bir risk veya sızıntı yok. Suni gündemlerle kamuoyunu yanıltmaya çalışanlar var ancak kararlılıkla bu tür tehditlere karşı mücadelemiz devam edecek” dedi. Ayrıca, sosyal medya platformlarına uygulanan yaptırımlar konusunda Türkiye’nin kararlı olduğunu vurguladı ve gerektiğinde bu tür platformlara erişim engelleri getirilebileceğini söyledi.

Hızlı tren projeleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin demiryolu projelerinde de iddialı olduğunu belirterek, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi kapsamında İzmir hattının 2027'nin başında tamamlanacağını, böylece Ankara’dan İzmir’e 3,5 saatte ulaşılabileceğini söyledi. Ayrıca, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi kapsamında saatte 350 kilometre hızla çalışacak trenin 2034 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini ve bu hat ile İstanbul-Ankara arasının sadece 80 dakikada kat edilebileceğini belirtti.