Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı ve Saray-Kırklareli Yolu projeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Projelerin tamamlanmasıyla ulaşım süresi önemli ölçüde kısalacak ve yıllık milyonlarca liralık tasarruf sağlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi’nin Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 2025 yılında, geri kalan hattın ise 2026 sonunda tamamlanacağını açıkladı. Bu projeyle birlikte, mevcut 78 dakikalık yolculuk süresi 45 dakikaya inecek. Ayrıca, Saray-Kırklareli Yolu'nda yürütülen çalışmaların da yıl sonuna kadar tamamlanacağı ve toplamda 868 milyon liralık tasarruf sağlanacağı belirtildi. Bakan Uraloğlu, Kırklareli’nin gelişme potansiyelini dikkate alarak, yolun tamamının bölünmüş yol standardına yükseltileceğini de duyurdu. Bu projeler, Türkiye'nin altyapı alanındaki büyüme hedeflerine önemli katkı sağlayacak.