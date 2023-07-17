Bakan Uraloğlu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ndeki değişiklikle ilgili yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, taşıma sektörünün dijitalleşmesi için yeni adımlar attıklarını belirterek, "Bu düzenlemeyle; taşımacıların e-Devlet üzerinden yapacakları 32 bin 854 TL'ye kadar olan işlemlerde yüzde 5 indirim uygulanacak. Başvurularda kağıt ve belge aramadan tüm süreçleri e-Devlet üzerinden sonuçlandırıp, bürokrasiyi azaltıp, e-Devlet uygulamalarıyla işlem süreleri kısalacak. E-Devlet üzerinden yapılacak işlemlerde verilen son teşvik ile işlem sayısında büyük artış sağlanmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.



'K1 YETKİ BELGESİNDE YÜZDE 75'E VARAN İNDİRİM İMKANI SAĞLANACAK'



Yurt içi eşya taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren K1 belgeli vatandaşların faaliyetlerini bırakmaları veya taşıtlarını satmaları halinde, taşıtı satın alanlara da indirim imkanı getirildiğini kaydeden Uraloğlu, "K1 belgeli kamyoncu esnafımız, faaliyetini bırakır veya emekliliği haiz olursa, taşıtlarını sattıkları ve muvafakat verdikleri kişiler için; kalan belge süresi de göz önünde bulundurularak, K1 yetki belgesinde yüzde 75'e varan indirim imkanı sağlanacak. Bu düzenlemeyle beraber kamyoncu esnafımız daha kolay taşıtlarını satabilecek ve faaliyetlerini bıraktıkları anda iptal edecekleri K1 belgelerinden de bir gelir elde etme imkanı ortaya çıkacak" dedi.



MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİ HEDEFLENİYOR



Uraloğlu, yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde, varış noktasından önce otobüsten inen yolcuların, taşımacı firmalar tarafından U-ETDS'ye bildirilmesiyle ilgili de düzenleme yapıldığını işaret ederek, "Bu düzenlemeyle varış noktasından önce otobüsten inen yolcular anlık olarak U-ETDS'ye bildirilecek. Taşıma alanında güvenlik için gelen bu yenilik sayesinde, yolcuların elektronik ortamda anlık takibinin yapılması sağlanacak" dedi.



Uraloğlu ayrıca, tarifeli (biletli) veya tarifesiz (turizm) yolcu taşımalarına aracılık hizmeti veren ve bilet veya sözleşme düzenlemeye yetkili olan acentelere, mevzuata aykırı bilet veya sözleşme düzenlemeleri halinde uyarı müeyyidesi getirildiğini belirterek, yapılan bu düzenlemeyle vatandaşların bu yöndeki mağduriyetlerinin giderilmesini hedeflediklerini kaydetti.