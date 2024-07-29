Bakan Uraloğlu'ndan İsrail'e eleştiri: Haddinizi bilin

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in işgalci politikalarını ve Dışişleri Bakanı Katz'ı sert bir dille eleştirdi. Uraloğlu, "Uluslararası hukuk tarafından vahşetleri tescillenen, ellerini bebek, çocuk, kadın ayırt etmeksizin kana bulamış işgalci İsrail’in Dışişleri Bakanı Katz’ı kınıyor ve uyarıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tavrı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolü

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazlum coğrafyaların ümidi ve dünyadaki sessiz bırakılmışların sesi olduğunu vurguladı. Türkiye'nin, zulmü alkışlayan ve dökülen kana sessiz kalan devletlerden olmadığını belirten Uraloğlu, İsrail'e "Haddinizi bilin" diyerek uyarıda bulundu. Uraloğlu, paylaşımını "Döktüğünüz kanda boğulacaksınız ve Türkiye her zaman karşınızda olacak" sözleriyle tamamladı.