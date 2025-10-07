Trafikte caydırıcılığı artırmayı hedefleyen düzenlemeler kapsamında, birçok kural ihlalinde ehliyetlerin geçici ya da kalıcı olarak alınması gündeme geliyor. Bakan Yerlikaya, “Cumhurbaşkanımızın belirlediği 10 yıllık hedef doğrultusunda, trafikte sıfır can kaybı için yeni bir dönem başlatıyoruz” dedi.

Yerlikaya, hız sınırı ihlallerinin trafik kazalarının başlıca nedeni olduğunu belirterek yeni yaptırımları şöyle açıkladı:

• Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46–55 km/s arasında aşan sürücülerin ehliyeti 30 gün,

• 56–65 km/s arası aşanların 60 gün,

• 66 km/s üzeri aşanların ise 90 gün süreyle alınacak.

Ayrıca bir yıl içinde beş kez hız ihlali yapan sürücüler, psikiyatri uzmanına yönlendirilecek. Yerlikaya, “Denetimleri artırdık ama cezalar yeterince caydırıcı değildi. Artık kurallara uymayan her sürücü sonuçlarına katlanacak” dedi.

Makas Atan, Ters Yönden Giden, Konvoy Yapan Yandı

Yeni düzenlemeler kapsamında:

• Makas atan sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle alınacak.

• Otoyolda ters yönden gidenler hem 60 gün ehliyetlerinden olacak hem de trafikten men edilecek.

• Düğün konvoylarıyla trafiği tehlikeye atanların hem ehliyetleri 60 gün alınacak hem de araçları bağlanacak.

• Ambulansa yol vermeyen sürücülerin ehliyetleri 30 gün alınacak, araçları da bağlanacak. Aynı ihlali 5 yıl içinde iki kez tekrarlayanların ehliyeti tamamen iptal edilecek.

Yerlikaya, “Bir ambulansın zamanında hastaneye ulaşması hastanın yaşama şansını yüzde 40 artırıyor. Bu kurallara uymayanlara artık sıfır tolerans gösterilecek” dedi.

Kırmızı Işık İhlalinde İptal Cezası Geliyor

Kırmızı ışık kuralı ihlallerine yönelik yaptırımlar da ağırlaştırıldı. Yeni teklife göre:

• 1 yıl içinde 3 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyetleri 30 gün,

• 6 kez ihlal edenlerin ise ehliyetleri kalıcı olarak iptal edilecek.

2024 yılında kırmızı ışık ihlali nedeniyle 137 kişi hayatını kaybetmişti.

Motosiklet Yarışı Yapanlara 2 Yıl Ehliyetsiz Dönem

Motosikletli araç sayısındaki hızlı artışa dikkat çeken Yerlikaya, kuralların motosikletliler için de sertleştiğini belirtti:

• Akrobatik hareket yapan sürücülerin ehliyeti 60 gün alınacak.

• Yarış yapanların sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak, ayrıca 60 gün trafikten men edilecek.

• Uyuşturucu maddeyle araç kullanımı ise doğrudan ehliyet iptaliyle sonuçlanacak.

• Alkol denetimlerinde 3 ve üzeri ihlalde ehliyetler 5 yıl süreyle alınacak.

Cep Telefonu, Emniyet Kemeri ve Gürültü Cezaları Katlanıyor

• Seyir halindeyken telefon kullananlara ilk ihlalde 5.000 TL, ikinci ihlalde 10.000 TL, üçüncüde ise 20.000 TL ceza ve 30 gün ehliyet geri alma cezası uygulanacak.

• Emniyet kemeri ihlalini 4 kez tekrarlayan sürücülerin ehliyetleri 30 gün alınacak.

• Araçta aşırı egzoz veya ses sistemi gürültüsü çıkaranlara ise 16.000 TL idari para cezası verilecek.

Cankurtaran Araçlara Yer Vermeyene 46 Bin TL Ceza

Acil durum araçlarına geçiş hakkı tanımayan sürücülere 46.000 TL para cezası kesilecek ve ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak. Yerlikaya, bu düzenlemenin “tek bir ihlalin bile ölümcül sonuçlara yol açabileceği” gerekçesiyle hazırlandığını belirtti.

Plaka ve Takograf Düzenlemeleri de Geliyor

Yeni kanun teklifine göre:

• Plakanın okunmasını zorlaştıran ya da okunamaz hale getiren değişiklikler yapanlara 140.000 TL idari para cezası verilecek, araç 30 gün trafikten men edilecek.

• Yük taşımacılığı yapan 3.500 kg üzeri araçlarda takograf, taksi hizmeti veren araçlarda taksimetre kullanımı zorunlu olacak.

Yeni düzenlemelerle ilgili konuşan Yerlikaya, kuralların sadece cezalandırıcı değil, aynı zamanda toplumsal bilinç oluşturucu bir rol taşıdığını vurguladı:

“Biz istiyoruz ki bu kuralları 10 milyonda bir kişi bile ihlal etmeye cesaret edemesin. Trafikte herkesin canı kıymetli. Bu cezalar kimseyi cezalandırmak için değil, hayat kurtarmak için geliyor.”

TBMM’de bu hafta görüşülmesi beklenen kanun teklifi, yasalaşması halinde 2025 yılı itibarıyla yürürlüğe girecek. Yeni düzenlemelerle birlikte, Türkiye genelinde trafik kurallarına uymayan sürücülere karşı daha sert yaptırımlar uygulanacak ve trafik güvenliğinde yeni bir dönem başlayacak.