ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi esnasında Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Gölbaşı Yerleşkesi'nde şehit olan polislerin tarihe isimlerini altın harflerle yazdırdıklarını belirtti.

FETÖ'nün darbe girişimi esnasında hedef aldığı noktalardan Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı Yerleşkesi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma programı düzenlendi.

Bakan Yerlikaya, ilk olarak darbe girişimi gecesi yerleşke içerisinde ilk bombanın düştüğü Havacılık Daire Başkanlığındaki alanı ziyaret etti.

Darbe girişimi esnasında Özel Harekat Başkanlığında şehit olanların fotoğraflarının yer aldığı bölümlere karanfil bırakan Yerlikaya, programa katılan şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim ve dua okundu.

Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla vatan uğruna büyük bedeller ödeyen Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çok özel bir mekanda, çok özel anları birlikte yaşadıklarını ve dillerinde duaların, yüreklerinde öfkenin olduğunu söyleyen Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Bundan 8 yıl önce, tam da bu dakikalarda, hainlerce, bedeli şehit kanlarıyla ödenmiş kutsal vatan toprağımızda, alçak bir ihanet girişimi yaşandı. O karanlık gecede; gökten bombalar yağdı. Tanklar insanlarımızı ezdi. Masum insanların üzerlerine hedef gözetmeksizin ateş açıldı. Hainlerin hedef gözettikleri yerler de vardı. Korktukları, yok etmek istedikleri, ölüm kusmak istedikleri, o yerlerin başında da, bileği bükülmeyen kahramanların yurdu, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Dairesi Başkanlığı geliyordu."

O gece Türk milletini sınadıklarını vurgulayan Yerlikaya, "Vatan sevgimizle sınadılar. Al bayrağımıza duyduğumuz aşkla, canlarımızla, koklamaya doyamadığımız evlatlarımızla sınadılar." dedi.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Son sözü top, tüfek değil iman belirleyecekti." sözlerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Canı pahasına sokaklara dökülen o koca yürekler, darbeci alçaklara asla geçit vermediler. O koca yürekler ki, o karanlık gecede kimi bayrağımızın hilali, kimi yıldızı, kimi de asil kanlarıyla boyadıkları alı olmuştu! İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in dizelerinde haykırdığı gibi 'Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz!'

15 Temmuz'un istiklaline, istikbaline ve iradesine canı pahasına sahip çıkan "milletimizin zaferidir" diyen Yerlikaya, "Bu destan tarihe altın harflerle nakşedilecek, nesiller boyu anlatılacak büyük bir destandır. Milli mücadelede olduğu gibi o karanlık gecede Türk milleti ayağa kalkmış, varlığımıza, birliğimize kasteden FETÖ ihanetini bozguna uğratmıştır. Elinde bayrağıyla, kucağında yavrusuyla, yanında evladıyla meydanlara çıkan milletimiz o gece tüm dünyaya haykırmıştır ki 'bu ülkenin yegane sahibi biziz ve hiç kimse ama hiç kimse hür irademize zincir vuramaz!'" diye konuştu.

- "Bayrağımızı yere düşürmediler"

15 Temmuz gecesi ülkenin dört bir yanında 252 kahramanın şehadete erdiğini ve 2 bin 740 kahramanın da gazilikle onurlandığını hatırlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığımızda 44 kahramanımız, Havacılık Dairesi Başkanlığımızda 7 kahramanımız, Ankara Emniyet Müdürlüğümüzde 13 kahramanımız, İstanbul ve Muğla'da 7 kahramanımız şehit oldu. Bu ihanet kalkışmasına karşı milletimize siper oldular, anadan yardan serden geçerek fedayı can eylediler. İşte o yiğitler, tarihe isimlerini altın harflerle yazdıran o kahramanlar, bayrağımızı yere düşürmediler. Onlar gerçek birer kahraman oldular."

Şehitlerin adlarının yüreklere nakşolduğunu ve aziz hatıralarının hiçbir zaman unutulmayacağını söyleyen Yerlikaya, şehitlerin isimlerini de tek tek okudu.

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "Ahmet'im, Mehmet’im, Şehitlerim" 15 Temmuz belgeselinin de izlendiği programın sonunda, yerleşke içerisinde bulunan emniyet mensupları "özel harekat yemini" etti.