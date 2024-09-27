Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımda destek ödemeleri kapsamında üreticilerin hesaplarına bugün itibarıyla toplamda 2 milyar 900 milyon lira yatırılacağını duyurdu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Bugün itibarıyla 2 milyar 900 milyonluk bir destek ödemesi, buzağı desteklemeleri ve diğer desteklemeler başta olmak üzere üreticilerimizin hesabına yatmış olacak. Buradan da üreticilerimize duyurmuş olalım. Bugün itibarıyla 2 milyar 900 milyon liralık destek ödemeleri üreticilerimizin hesaplarına yatmış olacak. 17 Eylül'den başlayan şap aşılamasının bir ay süreceğini ve bunda da Türkiye'deki bütün üreticilerimizin hayvanlarını aşılamakla alakalı bu süreç içinde işlemlerini yaptırmalarını özellikle kendilerinden istirham ediyorum” dedi.

Bakan Yumaklı, şubat ayında beş yıllık hayvancılık yol haritası açıkladıklarını, kadın ve genç girişimcilere pozitif ayrımcılık uyguladıklarını belirterek, “Tarımsal üretimin en önemli ayaklarından birisi, hayvansal üretim. Dolayısıyla üretim planlaması konusunda hayvansal üretimi de 1 Ocak 2024 itibarıyla devreye almış durumdayız. Şubat ayında beş yıllık bir hayvancılık yol haritası açıkladık, bu yol haritamızın içerisinde üç yıllık bir perspektifte bütün üreticilerimizin, girişimcilerimizin önünü görebilecekleri, hangi destekleri alabileceklerini bilecekleri bir sistemi açıklamış olduk. Özellikle ilk kez olmak üzere gençlere ve kadın girişimcilerimize pozitif ayrımcılık yaptık. Bütün bunların tamamının üzerine özellikle hayvan hastalıklarıyla mücadele açısından, verimliliğin artırılması ve kalitenin artırılması açısından ariliğe ayrı bir parantez açtık” diye konuştu.