Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bolu’nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin bölgedeki incelemelerinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, bugün ülke genelinde 47 orman ve kırsal yangının çıktığını, bu yangınlardan 30’unun kontrol altına alındığını, 17’sine ise müdahale çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

İzmir Yamanlar’da hasar büyük

Bakan Yumaklı, İzmir Yamanlar’da gece saatlerinde başlayan yangının şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldığını ifade etti. "Bu yangın sonucu çok şükür can kaybı yaşanmadı ancak 16 ev yandı, 87 ev tahliye edildi ve 44 iş yeri boşaltıldı" dedi. İzmir'de yangına 4 tanker uçağı, 15 helikopter ve 450 personelle müdahale ediliyor.

Bolu’daki yangın anız ateşinden çıktı

Bolu’daki yangının kaynağına da değinen Bakan Yumaklı, “Ne yazık ki bu yangın bir tarlada anız yakılması nedeniyle başladı. Gözaltına alınan kişilerle ilgili işlemler sürüyor” açıklamasında bulundu. Bolu’daki yangın, geniş ve sarp arazide zor koşullar altında 11 helikopter, 118 kara aracı ve 601 personelle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Diğer bölgelerdeki durumlar

İzmir’in Beydağı bölgesinde de saat 15.36’da başlayan yangına, 3 uçak ve bir helikopterle 6 dakika içinde müdahale edildi. Manisa Gördes’te sabah saatlerinde başlayan yangın da hızla yayılmaya devam ediyor. Yumaklı, "Meteorolojik koşulların değişmesi nedeniyle yangın enerjisinde artış yaşandı, ekiplerimiz durmaksızın çalışıyor" dedi.

Dezenformasyon ve yangınlarla mücadele

Bakan Yumaklı, yangınlarla mücadele sırasında yanlış bilgi ve dezenformasyonun oluşturduğu zorluklara da dikkat çekti. “Bizler yangınla mücadele etmeyi seçiyoruz. Vatandaşlarımızdan resmi kurumlar dışında yapılan açıklamalara itibar etmemelerini istiyoruz” diye konuştu.

Uyarılar ve önlemler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durumu uyarılarına değinen Yumaklı, vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu: “Şu anda içinde bulunduğumuz bu üzücü tablo, bir anız ateşinden kaynaklandı. Lütfen en azından bir hafta boyunca kapalı alanlar dışında hiçbir şekilde ateş yakmayın” dedi.