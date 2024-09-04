Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na bağlı Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda, çocukların kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla dijital bir adım atıldı. Ocak ayında imzalanan protokol kapsamında, çocukların psikolojik, sosyal ve bilişsel gelişimlerini desteklemek için çeşitli projeler ve etkinlikler hayata geçiriliyor.

Zengin içeriklerle ilgi çekici

Bu çerçevede, Atatürk Kültür Merkezi’nin 2019 yılından bu yana sürdürdüğü “Türk Masal Külliyatı Projesi”nde önemli bir aşamaya gelindi. Projenin en yeni ürünü olan "Masal Masal Türkiye" uygulaması, çocuklara Türk masallarını okuma ve dinleme fırsatı sunuyor. İstanbul Türkçesi ve yöresel ağızlarla seslendirilen masallar, uygulamanın içerik zenginliğini artırıyor.

Uygulama, sadece Türk çocuklarına değil, dünya çocuklarına da hitap edecek şekilde geliştiriliyor. Masallar, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Farsça, Rusça, İspanyolca ve Japonca dillerinde de erişilebilir olacak.

Engelli çocuklar da unutulmadı

Proje kapsamında, görme engelli çocuklar için 10 masal Braille alfabesiyle hazırlandı. İşitme engelli çocuklar için de altyapı çalışmaları sürdürülüyor. Ayrıca, masalların animasyona uyarlanarak çocuklara daha ilgi çekici bir şekilde sunulması planlanıyor.

Bugüne kadar 25 masal İstanbul Türkçesi ve 21 yöresel ağızla seslendirildi. Uygulama, devlet himayesi altındaki çocuklara da tanıtılacak ve onların dinlemesi sağlanacak. Ayrıca, 6.210 masal derlenirken, 2.333 masal ise denetimlerden geçerek genel okuyucunun erişimine açıldı.

Masal ve meddah şenliği ile geleneksel kültür yaşatılıyor

Protokol çerçevesinde bu yıl, çocuklar için tiyatro, kukla, müzik ve edebiyat alanında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Masal anlatıcılığı ve meddahlık gibi geleneksel kültür unsurlarının yaşatılması amacıyla "Masal ve Meddah Şenliği" organize edildi.

Masalların geleceği dijitalde şekilleniyor

Atatürk Kültür Merkezi, "Çocuklar için Türk Masallarından Seçmeler" isimli 1.500 kitabı içeren 300 masal kitabı setini çocuk bakım kuruluşlarına ulaştırdı. Ayrıca, devlet himayesi altındaki çocuklara masal anlatıcılığı eğitimi verilmesi için çevrim içi kurslar düzenleniyor.

Birbirinden güzel masallara erişmek için TIKLAYINIZ