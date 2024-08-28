Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dijital yayınlara erişimi kolaylaştıran "Dijital Aile" mobil uygulamasını hayata geçirdi. Bu uygulama, kurumsal dergi, kitap, bülten, afiş ve broşür gibi materyalleri elektronik ortamda sunarak kağıt tüketimini azaltmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi doğrultusunda, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına da katkı sağlamayı amaçlıyor.

Geniş kapsamlı içerik ve kkullanıcı dostu özellikler

"Dijital Aile" uygulaması, kullanıcılarına çocuk, kadın, aile, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler gibi birçok alanda çeşitli materyallere erişim imkanı tanıyor. Gelişmiş arama fonksiyonu ve kategori filtreleri sayesinde istenilen içeriklere hızlıca ulaşmak mümkün. Ayrıca, favorilere ekleme özelliği ile kullanıcılar kendi kişisel dijital kütüphanelerini oluşturabiliyor.

Erişilebilirlik ve kullanım kolaylığı

Uygulama, sesli betimleme özelliği ile görme engelli bireyler ve sesli içerik tercih eden kullanıcılar için de erişilebilirliği artırıyor. Bu özellik sayesinde dergi ve kitaplar sesli olarak dinlenebiliyor. Uygulama, internet bağlantısının olmadığı durumlarda da kullanılabilmesi için indirme seçeneği sunuyor. Bu da seyahat sırasında ya da internet erişiminin kısıtlı olduğu alanlarda büyük avantaj sağlıyor.

Her yerden erişim

"Dijital Aile" uygulaması, IOS ve Android cihazlar üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Zengin içerik arşivi ve kullanıcı dostu arayüzü ile, aile ve sosyal hizmetler alanında bilgiye erişimi kolaylaştıran önemli bir adım olarak öne çıkıyor.