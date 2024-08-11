Dışişleri Bakanlığı, Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşı Muhammed Çolak'ın, Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna üzerinden Türkiye'ye dönüşünün sağlandığını duyurdu.

Bakanlığın Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan haberlerde adı geçen Çolak'ın durumunun yakından takip edildiği belirtildi. Açıklamada, "Hırvatistan'da kaçırıldığına dair sosyal medyada haberler çıkan Muhammed Çolak isimli vatandaşımızın Saraybosna üzerinden ülkemize dönüşü sağlanmaktadır" ifadesine yer verildi.

Bakanlık temasa geçmişti

Yetkililer, Çolak'ın kimliği belirsiz kişiler tarafından fidye karşılığında kaçırıldığı bilgisi üzerine hemen harekete geçtiklerini ve hem Hırvatistan hem de Bosna-Hersek makamlarıyla iletişim kurduklarını aktardı. Bakanlık, vatandaşın güvenli bir şekilde ülkeye dönüşünün sağlanması için gerekli tüm adımların atıldığını bildirdi.