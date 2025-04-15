Urla'daki vahşi depolama nedeniyle belediye ve özel firmaya 3 milyon 739 bin TL ceza kesildi. Sorumlular hakkında suç duyurusu yapıldı.

Urla Belediyesi'ne çevre kirliliği cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir’in Urla ilçesinde açık alana dökülen atıklar sebebiyle Urla Belediyesi ve bir özel firmaya toplam 3 milyon 739 bin 452 TL ceza uyguladı.

İzmir İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, basına yansıyan görüntüler üzerine Yağcılar Mahallesi’nde inceleme başlatıldı. Söz konusu alanda yapılan kontrolde, hafriyat, evsel atık ve eski mobilyaların bölgeye bırakıldığı belirlendi.

Vahşi depolama tespit edildi

Yapılan tespitler sonucunda, Urla Belediyesi ile bölgede faaliyet gösteren bir özel firmanın atıkların dökülmesinde sorumluluğu bulunduğu ortaya çıktı. Her iki kuruluşa da Çevre Kanunu kapsamında ayrı ayrı 1 milyon 869 bin 726 TL idari para cezası verildi.

Suç duyurusu yapıldı

Yetkililer, çevre kirliliğine neden olan bu eylemlerle ilgili olarak belediye ve firma hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Ayrıca, çevreye zarar veren atıkların bölgeden kaldırılması için çalışmaların başlatıldığı belirtildi.